POL-Pforzheim: (CW) Calw - Einbrecher öffnen Safe in einem Fast-Food-Restaurant: Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmittag in der Goethestraße in Pforzheim gekommen. Ein 63-Jähriger Rollerfahrer befuhr am Donnerstag gegen 16:30 Uhr die Goethestraße in Fahrtrichtung Norden. Im Kreuzungsbereich mit der Zerrenerstraße beabsichtigte ein neben ihm fahrender 66-jähriger Lkw-Fahrer den Fahrstreifen zu wechseln. ...

