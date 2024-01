Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit Baseballschläger gegen Vertreter

Kekse statt Laptop im Paket

Iserlohn (ots)

Mit einem Baseballschläger in der Hand ist ein 35-jähriger Iserlohner am Dienstag gegen zwei Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens vorgegangen. Die Polizei wurde hinzugerufen. Der 35-Jährige sagt, die Mitarbeiter hätten bei ihm geklingelt und hätten dann sein Haus nicht verlassen wollen. Deshalb habe er zum Selbstschutz zum Baseballschläger gegriffen. Die Besucher schildern den Bewohner als "sehr aggressiv". Als sie nicht sofort hätten gehen wollen, habe der den Baseballschläger geholt und sie bedroht. Die Polizei schrieb eine Strafanzeige wegen Bedrohung. In solchen Situationen sollte lieber direkt die Polizei gerufen werden.

Anstelle eines bestellten Laptops hat ein Online-Besteller am Donnerstag vergangener Woche eine Packung Nudeln in seinem Paket gefunden. Nach Angaben seines Online-Verkäufers wurde der Laptop ordnungsgemäß versendet. Am Montag schaltete der Empfänger die Polizei ein: Er meldete den Sachverhalt per Online-Anzeige. (cris)

