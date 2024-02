Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwölfjähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

Gelsenkirchen (ots)

Die Flucht vor einer Polizeikontrolle endete für einen Zwölfjährigen in einer Kleingartenanlage in Bulmke-Hüllen. Am Freitag, 2. Februar 2024, fiel einem Polizeibeamten gegen 13.30 Uhr an einer roten Ampel auf der Bismarckstraße der Fahrer eines Motorrollers auf, weil dieser keinen Helm trug. Über die Außenlautsprecher seines Streifenwagens forderte der Beamte den jungen Rollerfahrer auf, seinen Helm aufzusetzen. Daraufhin fuhr der Zwölfjährige, obwohl die Ampel weiterhin rot anzeigte, los. Der Streifenwagen folgte dem Roller, an dem zudem auch kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Trotz weiterer Aufforderungen über die Lautsprecher, setzte der Gelsenkirchener seinen Weg über die Florastraße fort, woraufhin Martinshorn und Blaulicht des Streifenwagens eingeschaltet wurden. Mit teils über 50 Stundenkilometern fuhr das Kind abwechselnd über die Straße und den Gehweg. Im Bereich der Grenzstraße versuchte ein Zeuge vergeblich den Flüchtenden zu stoppen, auf dem Gehweg der Hohenzollernstraße musste ein junges Mädchen dem Zwölfjährigen ausweichen. Schließlich stellte das Kind den Roller an einer Kleingartenanlage in Bulmke-Hüllen ab und flüchtete zu Fuß in die Anlage. Weitere Einsatzkräfte verfolgten den 12-Jährigen und konnten ihn schließlich stoppen. Der Gelsenkirchener wurde mit zur Wache genommen, wo er schließlich seinem Vater übergeben würde.

Woher das Kind den Roller hat, ist Teil der Ermittlungen. Der Zwölfjährige ist erst vor kurzem wegen eines ähnlich gelagerten Falls von der Polizei gestoppt worden. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5698131

