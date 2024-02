Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sturz auf dem Gelände der Polizeiwache/63-Jähriger verletzt sich schwer

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstagnachmittag, 3. Februar 2024, sind Polizeibeamte gegen 17.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zur Kreuzung Weberstraße/Augustastraße in der Altstadt gerufen worden. Vor Ort trafen die Beamten unter anderem auf einen 63 Jahre alten Gelsenkirchener als einen der mutmaßlich Beteiligten. Da die Beamten unmittelbar den Verdacht hatten, der Mann habe Alkohol konsumiert und ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest positiv war, wollten die Beamten den Mann zur Wache bringen, um ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Da der Mann von Beginn an äußerst aggressiv gegenüber den Beamten auftrat und sich gegen die Maßnahmen sperrte, fixierten die Beamten ihn aus Eigensicherungsgründen, um ihn sicher zum Polizeigewahrsam bringen zu können. Bei seiner Durchsuchung fanden sie unter anderem ein weißes Pulver, möglicherweise Betäubungsmittel. Im Streifenwagen beleidigte der Gelsenkirchener die Beamten auf sexueller Grundlage und spuckte einem Beamten gezielt ins Gesicht. Dieser versetzte dem Mann daraufhin einen gezielten Schlag, um die Attacken zu unterbinden. Als die Beamten den Gelsenkirchener auf dem Gelände der Polizeiwache Süd an der Wildenbruchstraße in Bulmke-Hüllen vom Streifenwagen in das Gewahrsam bringen wollten, stürzte er und zog sich dabei Verletzungen zu. Ein unmittelbar hinzugerufener Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus, wo er schwer verletzt zur stationären Behandlung blieb. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige gegen den 63-Jährigen wegen Widerstandes und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung sowie des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Ermittlungen, auch hinsichtlich des Verkehrsunfallgeschehens, bei dem nur Blechschaden entstand, dauern an.

