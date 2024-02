Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden mit zwei beteiligten Autos

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall an der Stadtgrenze zu Gladbeck am frühen Freitagmorgen, 2. Februar 2024, um 4.50 Uhr, ermittelt die Polizei Gelsenkirchen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Nach Zeugenangaben kamen die zwei beteiligten Autos auf dem Nordring in Scholven in Richtung Gladbeck an einer roten Ampel nebeneinander zum Stehen. Als die Ampel auf Grünlicht schaltete, hätten die beiden Fahrzeugführer laut Zeugenaussagen ihre Autos sehr stark beschleunigt. Der linksfahrende 46-jährige Fahrer eines Ford-Mustang sei im Zuge dessen mit dem neben ihm fahrenden Opel kollidiert. Der 52-jährige Opelfahrer aus Gladbeck habe danach die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sei von der Fahrbahn nach rechts abgekommen und schlussendlich auf dem Grünstreifen zum Stehen gekommen. Inwiefern der Opel mit den neben der Fahrbahn befindlichen Bäumen kollidierte, ist zurzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Opel-Fahrer wurde durch den Aufprall verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, das er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Der Mustang-Fahrer aus Gelsenkirchen blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war der Nordring für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Von beiden Fahrzeugführern wurden die Führerscheine und die Fahrzeuge sichergestellt.

