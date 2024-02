Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt - Polizei sucht Autofahrer

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Donnerstag, 1. Februar 2024, an einem Verkehrsunfall in Scholven beteiligt war. Gegen 13.30 Uhr war ein 47 Jahre alter Hertener mit einem Motorrad auf dem Scheideweg in Richtung Gladbeck unterwegs. In Höhe eines Supermarktes fuhr ein unbekannter Autofahrer mit seinem am Straßenrand geparkten dunkelfarbenen Pickup los. Der 47-Jährige musste stark abbremsen und stürzte dadurch. Im Anschluss daran erkundigte sich der Unbekannte nach dem Wohlergehen des Herteners, ehe er seine Fahrt fortsetzte. Der Leichtverletzte wurde nach medizinischer Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte ist etwa 40 bis 45 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Er hatte kurze, schwarze Haare und trug eine blaue Jeans zu einer schwarzen Jacke. Die Polizei bittet nun den unbekannten Autofahrer, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Gesucht werden außerdem Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können. Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6223 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

