Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen gesucht: Unbekannte versuchen Paketzusteller zu berauben

Gelsenkirchen (ots)

Von unbekannten Tätern ist ein Paketzusteller am Donnerstag, 1. Februar 2024, in Erle angegangen worden. Die beiden Unbekannten hatten gegen 13.40 Uhr den 30-jährigen Mitarbeiter eines Zustelldienstes aufgefordert, ihnen an der Frankampstraße in Höhe der Kalthofstraße eine Paketlieferung auszuhändigen. Als sich der 30-Jährige jedoch weigerte, entrissen ihm die beiden Täter die Lieferung zunächst und versuchten, diese zu öffnen. Dem Gelsenkirchener gelang es, das Paket wieder an sich zu nehmen. Als sich der Paketzusteller in sein Fahrzeug retten wollte, versuchten die Täter ihn gewaltsam an einer Wegfahrt zu hindern, was dem 30-Jährigen aber dennoch gelang. Anschließend flüchteten die Täter in einem weißen VW Caravelle mit rumänischem Kennzeichen. Zeugen des Vorfalls alarmierten die Polizei, die nun nach den unbekannten Tätern und weiteren Zeugen sucht. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

