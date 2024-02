Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unter dem Vorwand, einen Rohrbruch reparieren zu wollen, klingelten am Mittwochmittag, 31. Januar 2024, zwischen 13 und 13.30 Uhr zwei bislang unbekannte Männer an einem Haus auf der Wildroßstraße in Gelsenkirchen Beckhausen. Den vermeintlichen Handwerkern wurde von einer 85-jährigen Hausbewohnerin Eintritt in ihre Wohnung gewährt. In einem unbeobachteten Moment gelang es einem der Tatverdächtigen eine Schmuckschatulle zu entwenden, in der sich hochwertiger Schmuck mit einem Wert im viertstelligen Bereich befand. Als die Seniorin skeptisch das Handeln der Tatverdächtigen hinterfragte, verließen diese unmittelbar die Wohnung und das Haus in unbekannte Richtung.

Ein Mann war circa 1,90 Meter groß und circa 30 Jahre alt. Sein Mittäter war circa 1,70 Meter groß und ungefähr 50 Jahre alt. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0209 365 7212 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Die Polizei Gelsenkirchen warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche, die besonders auf ältere Menschen abzielt. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihr Haus oder Ihre Wohnung. Sollten Sie sich in einer Situation unsicher sein, kontaktieren Sie Familie, Freunde, Vermieter oder Nachbarn. Darüber hinaus ist die Polizei im Notfall über den Notruf 110 jederzeit für Sie zu erreichen. Sprechen Sie auch mit älteren Angehörigen und sensibilisieren Sie sie für dieses Thema.

