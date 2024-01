POL-GE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Gelsenkirchen (ots) - Am frühen Samstagmorgen, 27. Januar 2024, sind mehrere Autos auf der Magdeburger Straße in Schalke beschädigt worden. Zwischen 3.40 und 3.55 Uhr wurden an mindestens 14 geparkten Autos die Außenspiegel demoliert, an einem Wohnwagen zudem eine Zugangstür. Alle Beschädigungen waren auf der zum Gehweg ausgerichteten Seite. Nach ersten Ermittlungen der Polizei waren es drei Jugendliche oder ...

