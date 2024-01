Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unerlaubte Autofahrt mit Folgen in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Eine grob verkehrswidrige Autofahrt am Montag, 29. Januar 2024, in Bulmke-Hüllen, hat für einen Dortmunder nun Konsequenzen. Polizeibeamten fiel gegen 17 Uhr ein Auto auf der Bismarckstraße, in Fahrtrichtung Liboriusstraße, aufgrund einer augenscheinlich überhöhten Fahrgeschwindigkeit und quietschenden Reifen auf, das sie deshalb kontrollieren wollten. Der Fahrer des VW Passats fuhr daraufhin entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in die Emmastraße und behielt die stetig zu hohe Geschwindigkeit bei. Die Walpurgisstraße entlangfahrend, missachtete der Fahrer das Blaulicht, das Martinshorn und die Anhaltesignale der Beamten. Er fuhr weiter verkehrswidrig die umliegenden Straßen in diesem Bereich ab, die eingesetzten Beamten verfolgten das Fahrzeug mit ihrem Streifenwagen. Schließlich kam der Passat-Fahrer auf der Bismarckstraße in Höhe der Liboriusstraße freiwillig zum Stehen und wurde durch die Polizei kontrolliert. Den 49-jährigen Dortmunder erwarten nun aufgrund des unklaren Versicherungsstatus des Autos und seiner begangenen Verstöße mehrere Verkehrsvergehensanzeigen. Sein Führerschein wurde vor Ort sichergestellt und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

