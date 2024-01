Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Raub in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat an einer Haltestelle in der Altstadt offenbar versucht, einen Gelsenkirchener auszurauben. Gegen 12.15 Uhr wartete ein 36-Jähriger am Montag, 29. Januar 2024, an der Haltestelle Musiktheater auf die Straßenbahn. Während dieser Zeit schaute er auf sein Handy, bis drei unbekannte Personen plötzlich vor ihm standen. Einer der drei soll den 36-Jährigen dazu aufgefordert haben, sein Handy abzugeben. Als der Gelsenkirchener sich weigerte, habe ihn der Unbekannte mit einem Messer attackiert. Daraufhin flüchtete der 36-Jährige. Ein Bekannter alarmierte später die Polizei, die die Spuren vor Ort sicherte und umgehende Fahndungsmaßnahmen einleitete. Der Gelsenkirchener wurde in einem Krankenhaus ambulant versorgt.

Die drei bislang unbekannten Personen waren etwa 20 bis 25 Jahre alt und hatten alle einen Kurzhaarschnitt. Der Haupttäter war etwa 1,85 Meter groß, von athletischer Statur und hatte blondes Haar. Auch ein zweiter aus dem Trio trug eine dunkle Jacke, der dritte hingegen eine auffällig gelbe Daunenjacke.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Raubversuch beobachtet haben oder die Hinweise zu den gesuchten Tatverdächtigen geben können. Entsprechende Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder unter der 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell