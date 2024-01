POL-BI: Dreiste Diebe reißen Kleidung aus den Regalen

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Bisher unbekannte Täter versuchten in der Nacht auf Montag, 22.01.2024, in einen Kiosk an der Heeper Straße einzubrechen und wurden von der Alarmanlage verschreckt. Ein Anwohner hörte gegen 00:10 Uhr das Klirren von Glas und anschließend die Alarmanlage. Als er aus dem Fenster sah, entfernte sich eine ältere, schwarze Mercedes A-Klasse vom Kiosk an der Ecke Scherkamp. ...

