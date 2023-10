Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 29.10.2023

Bereich Offenbach

1. Notlandung auf Feld - Mainhausen

Kurz nach dem Start in Aschaffenburg bemerkte der Pilot eines einmotorigen Flugzeuges am Samstag gegen 12.45 Uhr Probleme mit dem Motor der Maschine und leitete ein sofortiges Landemanöver ein. Bei der Notlandung auf einem Feld in Mainhausen - Verlängerung der Römerstraße - wurden weder die beiden Insassen verletzt, noch kam es zu Beschädigungen.

Bereich Main-Kinzig

Frontalzusammenstoß - Oderstraße Hanau

Am Samstag gegen 18.15 Uhr verlor der Fahrer eines Mercedes Sprinter die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte im Kurvenbereich der Oderstraße in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Audi konnte nicht mehr ausweichen. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden die jeweiligen Fahrer und der Beifahrer des Audi verletzt. Der Fahrer des Sprinters musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Bei beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus. Sie wurden massiv im Frontbereich beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 29.10.2023, Nicole Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

