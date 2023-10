Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Autofahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Warendorf (ots)

Am Montag, 9.10.2023 ereignete sich gegen 13.40 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung Beckumer Straße/B 475 in Warendorf. Ein 19-jähriger Warendorfer befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße in Richtung Westkirchen. An der Einmündung bog er mit seinem silbernen Seat Leon nach rechts auf die Beckumer Straße ab. Zeitgleich war ein unbekannter Autofahrer auf der Bundesstraße in Richtung Sassenberg unterwegs und fuhr an, um ebenfalls auf die Beckumer Straße abzubiegen. Daraufhin lenkte der Fahranfänger seinen Pkw ein und fuhr gegen die Leitplanke. Der linksabbiegende Fahrer eines VW Tiguan, möglicherweise schwarz, hielt an und erkundigte sich nach dem Befinden des Warendorfers. Anschließend setzte sich der 50 bis 60 Jahre alte Fahrer wieder in seinen Pkw und fuhr weiter. Der Unbekannte hat graue Haare und einen kurzen grauen Bart. An dem SUV befanden sich Kennzeichen mit der Städtekennung WAF. Der Fahrer des VW Tiguan sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf zu melden, Telefon 02581/94100-0.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell