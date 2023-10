Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Pkw in Flammen

Warendorf (ots)

Am 09.10.2023, um 21:30 Uhr, meldete ein Passant einen brennenden Pkw in der Nähe des Naturfreibades in Ennigerloh. Der Pkw einer 24-jährigen Warendorferin war aus bisher unbekannter Ursache im Bereich des Fahrzeugshecks in Brand geraten. Der Kofferraum und der hintere Teil der Fahrgastzelle wurden durch das Feuer beschädigt. Das Brand konnte durch die Feuerwehr Ennigerloh gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

