Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Unfallflucht - Wer kann Hinweise geben?

Breitenworbis (ots)

In der Lindeistraße kam es am 28. August zwischen 21.30 und 22.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen Ford Ranger auf einer Wiese gegenüber des Schützenhauses. Vermutlich wendete ein unbekanntes Fahrzeug zur Tatzeit auf der Wiese, kollidierte mit dem Pickup und flüchtete in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Fahrzeuge in dem Bereich zur Tatzeit wahrgenommen haben, werden gebeten, diese Hinweise an die Polizeiinspektion Eichsfeld zu melden. Das Verursacherfahrzeug könnte seit dem Unfall dunklen Lackanhaftungen vorweisen. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell