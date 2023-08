Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Streit unter Jugendlichen im Schwimmbad - Wer kann Hinweise geben?

Sondershausen (ots)

Bisher unbekannte jugendliche Täter gerieten am 24. August im Sondershäuser Bergbad mit einem 12-Jährigen in Konflikt. Der Sechstklässler verpflegte sich gegen 10.30 Uhr an einem Imbiss. Anschließend folgten ihm drei Jungen und beleidigt, traten und schlugen nach ihm. Die Unbekannten waren ca. 13 - 14 Jahre alt. Einer der Täter war ca. 1,60m bis 1,65 m groß, hatte dunkle Haare und braune Augen. Ein weiterer war dunkelblond und ebenfalls 1,60 - 1,65m groß. Der dritte war ca. 1,70m groß und hatte dunkelbraune Haare. Aufgrund der gemeinschaftlichen Begehungsweise ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Wer kann Angaben zum Tathergang bzw. zu den derzeit unbekannten Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361 5743 65100 entgegen. Aktenzeichen: 0222374

