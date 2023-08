Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Schule

Mühlhausen (ots)

Unbekannte Täter suchten in der vergangenen Nacht den Keller des Tilesius-Gymnasiums heim. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zu den Räumen An der Burg verschafft hatten, wurde ein Fahrrad-Akku entwendet. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

