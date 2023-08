Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auseinandersetzung

Keula (ots)

In der Hauptstraße kam es vergangene Nacht zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern, welche sich auf der unterschiedlichen Meinung der sachgerechten Belüftung eines Mehrfamilienhauses ergründete. Ein Mann teilte der Polizei mit, dass er in Folge des Disputs geschlagen worden sei und der Täter sich jetzt in seiner Wohnung befindet. Bei Anhörung der beiden Beteiligten erhärtete sich der Tatverdacht der wechselseitigen begangenen Körperverletzung. Beide Männer wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell