Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auseinandersetzung unter Zuhilfenahme eines gefährlichen Gegenstandes

Leinefelde (ots)

Am Dienstagabend kam es in Leinefelde zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Ein 33-Jähriger griff in Folge eines Streits eine 27-jährige Frau an, welche hierdurch Schnittverletzungen davontrug. Die Verletzungen, welche nicht lebensbedrohlich waren, mussten medizinisch behandelt werden. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter konnte dieser kurz nach der Tat vorläufig festgenommen werden. Zur Stunde laufen die polizeilichen Maßnahmen in Zusammenarbeit der Kriminalpolizei Nordhausen mit der Staatsanwaltschaft Mühlhausen.

