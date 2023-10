Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen/Warendorf-Freckenhorst. Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete auffällige Fahrweise

Warendorf (ots)

Am Samstag, 7.10.2023 hielten Polizisten gegen 10.20 Uhr einen Autofahrer auf der Everswinkler Straße in Freckenhorst an. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte sich bei der Polizei gemeldet. Der 50-jährige Westkirchener konnte von Westkirchen bis Freckenhorst beobachten, wie der vor ihm fahrende 73-Jährige mehrfach mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet, gegen einen Bordstein fuhr und fast gegen einen Baum prallte. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Senior deutlich alkoholisiert war. Sie nahmen den 73-jährigen Westkirchener mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren untersagten die Beamten dem Mann die Nutzung von Kraftfahrzeugen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Auch wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, das sich frische Unfallspuren am Pkw des Seniors befanden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell