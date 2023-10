Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 28.10.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Brennender Pkw auf Parkdeck - Offenbach

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04.20 Uhr, bemerkten mehrere Anwohner, dass auf dem Parkdeck in der Händelstraße ein Fahrzeug brennt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Citroen bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr hatten den Brand schnell unter Kontrolle, jedoch wurden noch zwei weitere geparkte Pkw durch die Hitze leicht beschädigt. Das Feuer ist aus bisher nicht bekannten Gründen, vermutlich im Inneren des Fahrzeuges, ausgebrochen. Die Höhe des Schadens kann noch nicht genau beziffert werden. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und kann Brandstiftung derzeit nicht ausschließen. Sie bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Einbruch in Wohnhaus - Rödermark

Unbekannte nutzten die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Geraer Straße, im Bereich der 20er Hausnummer, aus und entwendeten hieraus Schmuck, Bargeld, Handtaschen und Kameras. Der oder die Einbrecher kamen vermutlich im Schutz der Dämmerung zwischen späten Nachmittag und frühen Abend, um über die Balkontür in das Haus zu gelangen. Die Diebe durchsuchten dort alle Räume und entfernten sich dann mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Straßenraub - Offenbach

Opfer eines Raubes in der Maistraße, Höhe der einstelligen Hausnummern, wurde ein 66-jähriger Offenbacher als er auf ein Taxi wartete. Am frühen Samstagmorgen, gegen 03.30 Uhr, wurde der Wartende von zwei Männern, welche zwischen 20-25 Jahre alt waren, nach Feuer gefragt. Unvermittelt erhielt der Geschädigte dann einen Stoß gegen den Brustkorb und fiel zu Boden. Währenddessen wurde seine schwarze Stofftasche mit einer Schlafmaske entwendet. Anschließend flohen die beiden Täter in Richtung Mainparkplatz. Beschrieben werden konnten sie als 175-185 cm groß, dunkler Hauttyp und bekleidet mit dunkler Regenjacke und dunkler Hose. Einer der Flüchtigen trug rote Turnschuhe. Auch hier werden Zeugen gebeten sich bei der Kripo in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 28.10.2023, Susanne Röhling, PvD

