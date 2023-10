Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Ermittlungen nach Entfernung von Israel-Flagge am Marktplatz - Hanau

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Ermittlungen nach Entfernung von Israel-Flagge am Marktplatz - Hanau

(lei) Nach der Entfernung einer Flagge des Staates Israel am vergangenen Wochenende am Hanauer Markplatz haben die Staatsanwaltschaft Hanau und die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen Ermittlungen wegen des Verdachts der Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten (§ 104 StGB) eingeleitet. Eine entsprechende Anzeige der Stadt Hanau wurde der Polizei am Donnerstag übersandt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten mindestens zwei bis dato unbekannte Personen offenbar am vergangenen Sonntag, 22. Oktober, die Flagge bei Dunkelheit entfernt. Die Beamten suchen nunmehr Zeugen des Geschehens, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 27.10.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell