Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall am Kreisverkehr Haselbrunnstraße/Schützenstraße (16.10.2023)

Radolfzell (ots)

Am Montagabend hat sich am Kreisverkehr Haselbrunnstraße/Schützenstraße ein Unfall ereignet, bei dem eine Person verletzt worden ist. Ein 33-Jähriger fuhr mit einem Ford Kleinbus aus dem Kreisverkehr auf die Haselbrunnstraße in Richtung Friedhof. Dabei geriet er mit seinem Wagen kurz nach der Ausfahrt auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mitsubishi einer 53-Jährigen. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Um die nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 27.000 Euro.

