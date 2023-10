Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, L222, Lkr. Konstanz) Unfall auf der L222 - Frau leicht verletzt (16.10.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 222 zwischen Rielasingen-Worblingen und Gottmadingen hat sich am Montagabend ein Unfall ereignet. Eine 59-Jährige war mit einem Ford auf der L222 in Richtung Rielasingen-Worblingen unterwegs. Auf Höhe eines Waldweges fuhr die 59-Jährige in das Heck eines vorausfahrenden BMWs eines 73-Jährigen, der verkehrsbedingt bremste. Durch den Aufprall erlitt die 59-Jährige Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von je rund 4.000 Euro.

