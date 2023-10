Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Vorfahrtsunfall an der Kreuzung Grubwaldstraße

Freibühlstraße - insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden (14.10.2023)

Singen (ots)

Insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Vorfahrtsunfalls, der sich am Samstagmittag auf der Kreuzung der Grubwaldstraße und der Freibühlstraße ereignet hat. Ein 60-Jähriger, der mit einem BMW auf der Freibühlstraße fuhr, missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt einer 22-jährigen Nissanfahrerin, die auf der Grubwaldstraße unterwegs war. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, den Schaden am Nissan schätzte die Polizei auf rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell