POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Nordenham

Delmenhorst (ots) - Insgesamt fünf Personen wurden am Montag, 31. Juli 2023, 18:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth verletzt. An zwei Pkw entstanden hohe Sachschäden. Zur Unfallzeit befuhr ein 67-jähriger Mann aus Elsfleth mit einem SUV die Watkenstraße aus Lienen in Richtung B212. ...

mehr