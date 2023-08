Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden auf der B212 in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Insgesamt fünf Personen wurden am Montag, 31. Juli 2023, 18:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth verletzt. An zwei Pkw entstanden hohe Sachschäden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 67-jähriger Mann aus Elsfleth mit einem SUV die Watkenstraße aus Lienen in Richtung B212. Zunächst hielt er an der Kreuzung an und ließ mehrere Fahrzeuge auf der Bundesstraße passieren. Beim Überqueren der Kreuzung, er wollte die Fahrt in Richtung Neuenfelde fortsetzen, missachtete er die Vorfahrt eines 44-Jährigen aus Brake, der die Bundesstraße mit einem VW in Richtung Elsfleth befuhr. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro. Abschleppunternehmen mussten mit der Bergung beauftragt werden.

Im VW erlitten der Fahrer, die 30-jährige Beifahrerin und drei Kinder im Alter von sechs Monaten, einem und fünf Jahren leichte Verletzungen. Alle wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der 67-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell