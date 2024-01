Polizei Bielefeld

POL-BI: Dritte gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Vollendetes Tötungsdelikt in Bad Oeynhausen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Bad Oeynhausen - Die Ermittlungen der Mordkommission "Mulde" zum gewaltsamen Tod eines 22-jährigen Mannes aus Bad Oeynhausen dauern an. Die Ermittler präziseren ein Ermittlungsdetail.

Die Ermittlungen ergaben, dass der 22-Jährige in Eile seine Wohnung in der Dr.-Louis-Lehmann-Straße in der Nacht auf Dienstag, den 02.01.2024, um 01:26 Uhr zunächst in Richtung Porta-Straße verließ. Der weitere Weg und aus welchem Grund der junge Mann mitten in der Nacht so eilig aufbrach, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wie berichtet, wurde er am Montagmorgen, den 15.01.2024, verstorben in einem Müllcontainer, der an einem zehn bis fünfzehn Gehminuten von seiner Wohnung entfernten Klinikum an der Steinstraße gestanden hatte, aufgefunden.

Weiterhin bitten die Ermittler die Öffentlichkeit um Mithilfe und fragen:

Wer kann Hinweise benennen, die zur Rekonstruktion des beschrittenen Weges beitragen?

Wer hat, vielleicht auch vom Hörensagen, Informationen zu einem etwa beabsichtigten Treffen des Opfers in der Tatnacht?

Darüber hinaus melden sich Zeugen bitte weiterhin mit Hinweisen zum Tatgeschehen, zu möglichen Tatverdächtigen oder zum Opfer bei den Ermittlern der Mordkommission "Mulde" des Polizeipräsidiums Bielefeld unter der 0521/545-0.

