POL-SN: Löschung Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Jugendlichen in Schwerin

Schwerin (ots) - Bei Sachschaden blieb es am heutigen Morgen bei einem Balkonbrand im Schweriner Stadtteil Neu Zippendorf. Die 46 (w) und 29 (m) Jahre alten Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Potsdamer Straße wurden gegen 1.15 Uhr auf ein Feuer auf ihrem Balkon aufmerksam und konnten das brennende Mobiliar schnell löschen. Ein Feuerwehreinsatz war nicht erforderlich. Die Sachschadenshöhe wird auf ...

