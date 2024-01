Polizei Bielefeld

POL-BI: Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße vor einer Schule

Bielefeld (ots)

Bielefeld- Baumheide- Brackwede- Mitte-

Am Dienstag, 23.01.2024, erwischte der Verkehrsdienst der Polizei Bielefeld mit "automatisierten Messverfahren", bei denen Verkehrsteilnehmer nicht angehalten werden, zahlreiche Fahrzeugführer mit Geschindigkeitsüberschreitungen.

Eine automatisierte Geschwindigkeitsmessanlage des Verkehrsdienstes stand in der Zeit von 07:03 bis 13:21 Uhr in der Straße "Am Wellbach", direkt vor der Schule. Dort ist während des Schulbetriebs die Geschwindigkeit über eine Länge von etwa 200 Metern auf 30 km/h beschränkt und entsprechend ausgeschildert.

In sechs Stunden wurden 90 Geschwindigkeitsverstöße begangen. Davon waren 60 im Verwarngeldbereich (bis 15 km/h vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung) und 30 im Bereich einer Ordnungswidrigkeitenanzeige (mehr als 16 km/h vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung).

Die "tageshöchste" Geschwindigkeitsüberschreitung brachte es (nach Anzug der 3 km/h Toleranz) auf 58 km/h, was nahezu einer Verdoppelung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit entspricht und nur knapp unter einem Fahrverbot von einem Monat und 260 Euro Bußgeld bleibt. Den Fahrer dieses Fahrzeugs erwartet ein Bußgeld in Höhe von 180 Euro. Mit dem Radarwagen des Verkehrsdienstes wurden im selben Zeitraum Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen an der Cheruskerstraße und Feldstraße in 30 km/h-Bereichen durchgeführt. Auch hier lag das Geschwindigkeitsniveau zu hoch. 57 Fahrzeuge wurden mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Dies führt zu weiteren 54 Verwarngeldern und 3 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen.

Der Verkehrsdienst, der täglich und auch bei schlechtem Wetter Geschwindigkeitsmessungen durchführt, bittet alle Kraftfahrzeugführer, sich an Geschwindigkeitsbeschränkungen zu halten, insbesondere vor Schulen, Altenheimen und Krankenhäusern, und auch an allen anderen Örtlichkeiten ihre Geschwindigkeit vorausschauend an die Verkehrsbedingungen anzupassen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell