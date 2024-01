Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruchsversuch mit Spitzhacke: Schwarzer Pkw gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Bisher unbekannte Täter versuchten in der Nacht auf Montag, 22.01.2024, in einen Kiosk an der Heeper Straße einzubrechen und wurden von der Alarmanlage verschreckt.

Ein Anwohner hörte gegen 00:10 Uhr das Klirren von Glas und anschließend die Alarmanlage. Als er aus dem Fenster sah, entfernte sich eine ältere, schwarze Mercedes A-Klasse vom Kiosk an der Ecke Scherkamp.

Hinzugerufene Polizeibeamten fanden in der Nähe des Tatorts eine Spitzhacke, mit der die Einbrecher vermutlich die Scheibe des Geschäfts einschlugen.

Beute machten sie nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Hinweise zu den Tätern und dem verdächtigen Fahrzeug nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell