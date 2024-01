Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit Dienstwagen in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Ein Gelsenkirchener ist bei einem Verkehrsunfall in Buer, bei dem auch ein Dienstwagen der Polizei involviert war, leicht verletzt worden. Der 75-Jährige stand am Samstag, 27. Januar 2024, gegen 18.15 Uhr auf der Vinckestraße an einer roten Ampel. Als diese auf grün umschaltete, fuhr der Gelsenkirchener geradeaus in Richtung Crangerstraße in den Kreuzungsbereich der Kurt-Schumacher-Straße ein. Zur gleichen Zeit fuhr ein Dienstwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht über die Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Schernerweg und kreuzte ebenfalls den Bereich Vinckestraße. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 75-Jährige wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt und zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Aus Neutralitätsgründen werden die Ermittlungen zur Unfallursache sowie das Verfahren selbst bei der Polizei Krefeld geführt.

