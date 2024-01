Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gefährliche Körperverletzung unter Beteiligung von Jugendlichen

Gelsenkirchen (ots)

In der Gelsenkirchener Altstadt kam es am Freitag, 26. Januar 2024, aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung mit vermeintlich vorangegangenen Diebstahl zu einem größeren Polizeieinsatz. Eine 30-jährige Gelsenkirchenerin bettelte nach eigenen Angaben gegen 16 Uhr auf der Bahnhofstraße, als zwei Mädchen an ihr vorbeiliefen, ihr gesammeltes Kleingeld an sich nahmen und es schließlich wegwarfen. Daraufhin sei sie den beiden 13-Jährigen bis in eine Buchhandlung gefolgt und habe die Konfrontation gesucht. Zeugenaussagen nach wurden die beiden Teenager an den Haaren gezogen und körperlich angegangen. Eine Angestellte der Buchhandlung sei schließlich dazwischen gegangen und habe die Polizei alarmiert. Aufgrund zahlreicher Schaulustiger und einer Ansammlung von Familienmitglieder der beiden 13-jährigen Gelsenkirchenerinnen, sind weitere Einsatzmittel hinzugezogen worden. Die 30-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Ermittlungen in Bezug auf den Diebstahl des Kleingeldes gegen die beiden Mädchen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell