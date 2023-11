Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: 59jährige Frau führt einen Pkw mit 2,74 Promille

Hüffelsheim (ots)

Am 27.11.2023, gegen 17:15 Uhr, fiel ein Pkw in Hüffelsheim mehreren Verkehrsteilnehmern durch seine unsichere Fahrweise auf. Die herbeigerufene Polizei konnte die 59jährige Fahrzeugführerin schließlich in der Straße "In der Liehwiese" kontrollieren. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,74 Promille. Daraufhin wurde durch die kontrollierenden Beamten die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein der Frau sichergestellt. Gegen die sichtlich von dem Promillewert überraschten Frau wird des Weiteren ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

