Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nach einem Unfall mit einer verletzten Person werden Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Um einen Verkehrsunfall zu seinem Nachteil zu melden, erschien ein 55-jähriger Gelsenkirchener am Freitagnachmittag, 26. Januar 2024, auf einer Polizeiwache. Der Mann gab an, dass er am Morgen des gleichen Tages zwischen 7.30 und 7.40 Uhr mit seinem Fahrrad von der Neidenburger Straße in Hassel nach links auf die Devenstraße in nördlicher Fahrtrichtung abbiegen wollte. Dazu habe er sich auf der linken Fahrspur eingeordnet, als ihn plötzlich ein schwarzes Auto rechtsseitig überholte, kurz vor ihm einscherte und abbremste. Um eine Kollision mit dem Heck des Autos zu vermeiden leitete der Fahrradfahrer eine Vollbremsung ein, infolgedessen er zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Der 55-jährige Fahrradfahrer ließ sich von einem Bekannten in ein umliegendes Krankenhaus fahren.

Nach aktuellem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Autofahrer das Unfallgeschehen nicht wahrgenommen hat. Daher bittet die Polizei Gelsenkirchen beteiligte Personen oder Zeugen, sich zur Klärung des Sachverhalts bei dem Verkehrskommissariat unter 0209 3656231 oder der Einsatzleitstelle unter 0209 3652160 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell