Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendlicher bei tragischem Unfall tödlich verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Fangenspiel unter Jugendlichen am Sonntagnachmittag, 28. Januar 2024, um 17.10 Uhr ist ein 16-jähriger Rollstuhlfahrer in Buer tödlich verletzt worden. Der Jugendliche ist nach den bisherigen Ermittlungen im Rahmen eines Spiels mit Gleichaltrigen, in ein Gebüsch im Goldbergpark geraten und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Ein alarmierter Notarzt führte Reanimationsversuche durch, die jedoch erfolglos blieben. Wir bitten alle Medien sowie alle Bürgerinnen und Bürger sich nicht an umlaufenden Spekulationen in diesem tragischen Sachverhalt zu beteiligen. Der Unfallhergang und die genauen Umstände sind zurzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell