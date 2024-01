Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall in der Siegfriedstraße

Worms (ots)

Nach einem Verkehrsunfall musste die Siegfriedstraße am gestrigen Mittwochabend für etwa eine Stunde gesperrt werden. Gegen 17:30 Uhr war dort ein 39-jähriger Wormser in Richtung Bahnhof unterwegs. An der Einmündung zur Von-Schoen-Straße wollte der 39-Jährige nach links abbiegen, als er von einem entgegenkommenden 19-jährigen Wormser übersehen wurde. Trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver streifte dieser das Fahrzeug des 39-Jährigen und fuhr in eine angrenzende Grundstücksmauer. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Siegfriedstraße in dem Bereich für etwa eine Stunde gesperrt.

