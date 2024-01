Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall - Von Sonne geblendet

Osthofen (ots)

Geblendet von der tiefstehenden Sonne verursachte ein 18-jähriger Autofahrer am gestrigen Mittwoch einen Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Um kurz nach 14 Uhr war der 18-Jährige in der Bahnhofstraße unterwegs, als die Jugendliche gerade einen dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Weil er eigenen Angaben nach von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde, übersah der 18-Jährige die Fußgängerin. Diese wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

