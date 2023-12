Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Container aufgebrochen und Feuerwerkskörper entwendet

Worms (ots)

In der Zeit von Samstag, den 23.12.2023, 22 Uhr bis Mittwoch, den 27.12.2023, 10:00 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Dr.-Carl-Sonnenschein-Straße aufgestellter Container aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter entwendeten darin gelagerte Feuerwerkskörper im Wert von mehreren tausend Euro. Das Diebesgut wurde vermutlich mit einem Transporter oder LKW abtransportiert.

Wer Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, Personen oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell