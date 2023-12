Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Worms (ots)

Leicht verletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag. Gegen 17 Uhr wollte eine 70-jährige Autofahrerin von der L523 nach links in die Klosterstraße abbiegen, als sie einen entgegenkommenden PKW einer 29-jährigen Fahrerin übersah. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug der 70-jährigen Frau aus Osthofen gegen einen weiteren zu diesem Zeitpunkt im Einmündungsbereich der Klosterstraße stehenden PKW eines 26-Jährigen geschleudert. Die 70-jährige Unfallverursacherin und die ihr entgegenkommende 29-jährige Fahrerin wurden nach erster Einschätzung leicht verletzt. Sie mussten zur weiteren medizinischen Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die drei beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die L523 war in Fahrtrichtung Frankenthal für knapp 2,5 Stunden gesperrt.

