LPI-SHL: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Suhl (ots) - Am 16.12.2023 kam es in der Zeit von 00:05 - 07:25 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einer Fesnterscheibe in der Auenstraße in Suhl. Unbekannte Täter warfen einen im Durchmesser ca. 20cm großen Stein gegen die Scheibe einer Wohnung. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 an ...

