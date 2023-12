POL-PDWO: Verfolgungsfahrt mit Widerstand nach Unfallflucht

Worms (ots) - Am Dienstagabend kam es in Worms zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Wormser Männern, bei der ein 33-Jähriger durch Messerstiche verletzt wurde. Gegen 18:30 Uhr geriet der 33-Jährige mit einem 50-Jährigen in der Kämmererstraße in Streit. Der 50-Jährige zog im weiteren Verlauf ein Messer und stach mehrfach auf den 33-Jährigen ein. Dieser flüchtete daraufhin in einen naheliegenden Friseursalon. ...

