Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Mann durch Messerstiche verletzt

Worms (ots)

Am Dienstagabend kam es in Worms zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Wormser Männern, bei der ein 33-Jähriger durch Messerstiche verletzt wurde. Gegen 18:30 Uhr geriet der 33-Jährige mit einem 50-Jährigen in der Kämmererstraße in Streit. Der 50-Jährige zog im weiteren Verlauf ein Messer und stach mehrfach auf den 33-Jährigen ein. Dieser flüchtete daraufhin in einen naheliegenden Friseursalon. Der 50-jährige Täter floh ebenfalls. Nach etwas mehr als einer Stunde stellte dieser sich bei der Polizeiinspektion Worms - ohne nähere Angaben zum Tatgeschehen zu machen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der 33-jährige Verletzte musste in ein Krankenhaus eingeliefert und operiert werden. Eine Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Gegen den 50-Jährigen wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz ordnete eine Richterin des Amtsgerichts Mainz die Durchsuchung seiner Wohnung an. Dabei wurde Tatkleidung sichergestellt. Das Messer konnte bislang, insbesondere im Rahmen der Spurensuche und -sicherung am Tatort, nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern noch an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

