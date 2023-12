POL-PDWO: Polizei Worms bedankt sich für Adventskranz!

Worms (ots) - Am Mittwochabend sind unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Zollhausstraße eingebrochen. In der Zeit von 17 bis 21:20 Uhr machten sich der oder die Täter gewaltsam an einer Balkontür im rückwärtigen Bereich des Hauses zu schaffen und gelangten so ins Innere. Anschließend durchwühlten die Einbrecher die Wohnung und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Gegenstände im Wert von wenigen hundert Euro. Die Wormser ...

