Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Wohnung

Worms (ots)

Am Mittwochabend sind unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Zollhausstraße eingebrochen. In der Zeit von 17 bis 21:20 Uhr machten sich der oder die Täter gewaltsam an einer Balkontür im rückwärtigen Bereich des Hauses zu schaffen und gelangten so ins Innere. Anschließend durchwühlten die Einbrecher die Wohnung und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Gegenstände im Wert von wenigen hundert Euro.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum in der Zollhausstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Informieren sie sich unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden. Nähere Informationen finden Sie unter https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/praevention/kriminalpraevention/einbruchschutz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell