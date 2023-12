Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Monsheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es am gestrigen Samstagabend auf der B47 zwischen Monsheim und Hohen-Sülzen. Gegen 23:15 Uhr kam ein 63-jähriger Fahrzeugführer aufgrund seiner Alkoholisierung, in einer Linkskurve, von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest 0,72 Promille. Dem 63-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Der 63-jährige wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Die B47 war für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell