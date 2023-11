POL-PDWO: Adventskonzert am 3. Dezember 2023 im Wormser Dom

Osthofen (ots) - Am Samstag, den 25.11.2023 gegen 10:00 Uhr, kam es in der Schwerdstraße in Osthofen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Dabei befuhr der 73-jährige Pkw-Fahrer die Schwerdstraße aus Richtung Rheinstraße kommend in Fahrtrichtung Ziegelhüttenweg. Der 72-jährige Fußgänger befand sich zeitgleich auf dem linken Fußgängerweg und lief in die gleiche Richtung. Aus bisher ...

