Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Osthofen (ots)

Am Samstag, den 25.11.2023 gegen 10:00 Uhr, kam es in der Schwerdstraße in Osthofen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Dabei befuhr der 73-jährige Pkw-Fahrer die Schwerdstraße aus Richtung Rheinstraße kommend in Fahrtrichtung Ziegelhüttenweg. Der 72-jährige Fußgänger befand sich zeitgleich auf dem linken Fußgängerweg und lief in die gleiche Richtung. Aus bisher ungeklärten Gründen fuhr der Pkw-Fahrer über die Gegenfahrbahn, kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Fußgänger zusammen. Anstoßbedingt stürzte der Fußgänger zu Boden und verletzte sich hierbei schwer. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort kam der Fußgänger im Anschluss ins Klinikum nach Worms.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell