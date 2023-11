POL-PDWO: Vermisstensuche - Einsatz des Polizeihubschraubers

Worms (ots) - Am Mittwoch, den 22.11.2023, kam es gegen 01:40 Uhr zu einem Brand in einem Ladengeschäft am Obermarkt in Worms. Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung musste das angrenzende Domhotel durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Worms evakuiert werden. Die Gäste des Hotels wurden kurzfristig in den Räumlichkeiten des Amtsgericht Worms untergebracht und medizinisch versorgt. Nach jetzigem Stand wurden mehrere ...

